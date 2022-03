Una serata di divertito si è trasformata in tragedia. Una ragazzina di 15 anni, Ludovica V., è deceduta questa mattina all’alba all’ospedale Maggiore di Novara dove era ricoverata dopo che nella serata di ieri è caduta da una giostra allestita all’interno del Luna Park di Galliate.

La giostra killer

L’incidente è avvenuto attorno alle 23. La giovane avrebbe perso l’equilibrio cadendo all’interno del Tagadà come altri ragazzi che le stavano vicino. Sono stati loro, alla vista del sangue che la ragazza perdeva dal volto a chiedere di fermare la giostra.

Le indagini

Il luna park, allestito per la festa di S. Giuseppe, era al primo giorno di apertura dopo due anni di stop causa Covid. Il sindaco di Galliate, Claudiano Di Caprio, ha dichiarato che sono in corso verifiche per capire le modalità dell’incidente.

La giostra Tagadà è stata messa sotto sequestro dalla Procura, in attesa delle indagini e dei rilievi per capire come mai la giovane sia stata sbalzata e sia caduta. Le forze dell’ordine stanno ascoltando in queste ore le persone presenti sul posto che hanno assistito alla tragedia.