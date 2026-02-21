Luciano disperso in Svizzera, ricerche partite all’alba: in volo anche un elicottero

Sono ufficialmente ripartite all’alba le ricerche di Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, disperso da oltre 70 ore nella zona del Piz Palü, in Svizzera. Le operazioni si concentrano nel punto esatto delle coordinate inviate dal GPS, da cui era partito il suo ultimo messaggio.

Le squadre di soccorso stanno battendo l’area indicata dal segnale, ritenuta particolarmente delicata per il rischio valanghe.

In volo anche un elicottero, meteo in miglioramento

Con il miglioramento delle condizioni meteo, è stato possibile far decollare anche un elicottero, fondamentale per il sorvolo delle zone più impervie e difficili da raggiungere via terra. Il giovane, escursionista esperto ed ex militare, aveva inviato un messaggio tramite GPS prima di interrompere i contatti. Da quel momento non si hanno più sue notizie.

Ore cruciali, non si spegne la speranza

Le ricerche proseguono senza sosta e queste vengono definite ore cruciali per il ritrovamento del 25enne. Le autorità svizzere stanno impiegando ogni mezzo disponibile per localizzarlo nel minor tempo possibile. Nonostante la complessità dell’area e le difficoltà legate all’altitudine, non si spegne la speranza tra familiari e amici, che attendono notizie con il fiato sospeso.