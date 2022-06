Si è mostrato in lacrime su Tik Tok dove ha una folta comunità che lo segue e che, vedendolo piangere, si è preoccupata per lui. Parliamo di Luca Della Rossa, uno dei tiktoker napoletani più amati e seguiti.

Luca, noto fruttivendolo di Giugliano e venditore di spighe a Casandrino, è noto sui social per i video che pubblica quotidianamente.

Furto a Luca Della Rossa

E proprio in uno dei suoi video ha mostrato quanto gli è accaduto. Luca, infatti, si è ripreso in lacrime dopo che ha scoperto che dei ladri avevano fatto irruzione in casa sua mettendo tutto sottosopra. In maniera ironica dice “grazie” nel video.

Luca si alza tutte le mattine alle 4 per andare a lavoro tra Giugliano e Casandrino e non rincasa prima dell’orario di cena. Ma oltre al suo banco frutta e di spighe, fa video ironici che gli hanno consentito di far crescere la sua community.

Mentre lui era a lavoro però qualcuno qualche giorno fa ha pensato di derubarlo. Dal filmato si vede come la casa sia stata messa a soqquadro dai balordi. Tanti commenti di solidarietà nei confronti del beniamino di Tik Tok. “Vedere un padre di famiglia che piange dopo tutti i sacrifici che fa.. è uno strazio veramente.. in che mondo viviamo..” si legge.