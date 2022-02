Luc Montagnier è morto: questo l’annuncio del sito francese Soir, secondo cui il virologo, premio Nobel per la medicina nel 2008, sarebbe venuto a mancare. Nessuna conferma o smentita in merito all’accaduto. Vediamo chi è Luc Montagnier e il mistero che aleggia intorno al suo decesso.

Luc Montagnier: chi è, età, morte

Luc Montagnier è nato il 18 agosto 1932, sotto il segno del Leone, e ha 89 anni. In merito al suo decesso, diverse sono le voci che circolano da giorni.

Il sito francese France Soir ha annunciato la morte del virologo, che sarebbe avvenuta presumibilmente l’8 febbraio 2022. “All’età di 89 anni (18 agosto 1932 – 8 febbraio 2022), il professor Luc Montagnier si è spento all’ospedale americano di Neuilly-sur-Seine. Il dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori, ci ha confidato che se ne è andato in pace, circondato dai suoi figli”: questo si legge sul controverso di France Soir.

La notizia al momento non ha trovato smentite o conferme, motivo per cui non è noto se il biologo sia effettivamente morto o se si tratti solo di una fake news. Sui social intanto si moltiplicano i messaggi di cordoglio mentre c’è silenzio da parte di familiari e collaboratori del professore che scoprì il virus dell’HIV.

Luc Montagnier: Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone, leader di Italexit, che il 15 gennaio scorso aveva portato Montagnier in piazza a Milano, in occasione di una manifestazione novax e noGreenPass, è intervenuto preoccupato sulla sua pagina Facebook con un video: “Da diversi giorni anche noi non riusciamo più a metterci in contatto con lui e con il suoi entourage. Perdonatemi se non riesco a dire molto e a esprimere quello che se2″nto. Il nostro progetto nato dopo l’incontro a Milano prevedeva di mettere in piedi un coordinamento di cui Montagnier sarebbe stato il presidente”.

