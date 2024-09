Pioggia di vincite in Campania grazie al gioco del Lotto. Centrate combinazioni vincenti sia in città che nei comuni della provincia.

Lotto, vinti quasi 50mila euro a Qualiano. Vincite anche a Casoria e Melito

A Qualiano, come riporta Agipronews, vinti 47.500 euro in seguito al terno 21-26-38 sulla ruota di Napoli. Vinti anche 26.700 euro a Napoli con i numeri 26-29-49-67 sulla ruota di Cagliari, e 22.500 euro a Casoria con il terno 5-24-62 sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche una vincita da 9.750 a Napoli e una da 7.875 a Melito di Napoli, oltre a una da 9.750 a Roccamonfina, in provincia di Caserta. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro, per un totale di 952 milioni da inizio anno.

10eLotto: vinti 50mila euro a Torre Orsaia (SA)

Festa grande a Torre Orsaia, in provincia di Salerno, grazie al 10eLotto. Nella località campana, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro in seguito a un “9 Oro” nell’estrazione abbinata a quella del Lotto di venerdì 27 settembre. Da segnalare anche una vincita da 5mila euro a Napoli. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 11,7 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 miliardi da inizio anno.