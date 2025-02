Lotto e 10eLotto, festeggiano Giugliano e Villaricca: vinti oltre 63mila euro

La fortuna bacia la Campania con una pioggia di vincite al 10eLotto e al Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati assegnati premi per un totale di oltre 130mila euro nella regione.

Lotto e 10eLotto, festeggiano Giugliano e Villaricca: vinto oltre 63mila euro

Nel concorso del 10eLotto, una doppietta vincente ha portato 70mila euro nelle tasche di due fortunati giocatori. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, un 9 “Oro” ha fruttato ben 50mila euro, mentre a Napoli un 8 “Doppio Oro” ha regalato un premio da 20mila euro. Complessivamente, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi totale del 2025 oltre i 478 milioni di euro.

Anche il Lotto ha regalato importanti soddisfazioni ai giocatori campani. Nell’estrazione di martedì 11 febbraio, le vincite complessive nella regione hanno superato i 61mila euro. La città di Napoli ha visto un fortunato giocatore centrare un terno da 22.500 euro. A Capua, in provincia di Caserta, tre ambi e un terno hanno portato un premio da 14mila euro. Un’altra vincita significativa è stata registrata a Villaricca, in provincia di Napoli, dove un terno ha fruttato 13.500 euro. Infine, a Battipaglia, in provincia di Caserta, tre ambi e un terno hanno garantito una vincita da 11.375 euro.