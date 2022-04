Lorella Boccia è una ballerina professionista ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Attualmente, è conduttrice di Made in Sud, programma comico in onda su Rai 2, insieme a Clementino. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Lorella Boccia: chi è, età, genitori

Lorella Boccia nasce il 27 dicembre 1991 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, sotto il segno del Capricorno. Ha 30 anni ed è alta 172 cm. La sua famiglia l’ha sempre appoggiata nella sua passione per la danza: sua madre, infatti, avrebbe voluto tanto diventare una ballerina a sua volta. Il suo nome, tra l’altro, è un omaggio alla ballerina e conduttrice italiana Lorella Cuccarini.

Lorella Boccia: marito, figlia, dove vive

Loretta è stata legata al coreografo Bruno Centola. Successivamente, ci sono state alcune voci secondo cui la ragazza avesse un flirt con Stefano De Martino e Pasquale Di Nuzzo, mai confermate.

Attualmente, Lorella è sposata con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, famoso agente e manager dei personaggi della tv. La coppia è convolata a nozze nel 2019 e ha avuto una figlia, Luce Althea, nata a fine 2021. Vivono a Roma.

Lorella Boccia: Amici, Made In Sud

Lorella partecipa alla trasmissione Amici in qualità di concorrente, per poi diventare una ballerina professionista. Fin da piccola si dedica alla passione per la danza, diplomandosi alla scuola di danza Harmony di Arnaldo Angelini e intraprende così la sua carriera di ballerina al Teatro San Carlo di Napoli, danzando in spettacoli come “Il Guarracino” e de “La Bella Addormentata”. A 18 anni, lascia Napoli per trasferirsi a Roma, dove entra nel corpo di ballo di Colorado. Fa parte del corpo di ballo di diversi programmi, come “Attenti a quei due”, “Per tutta la vita”, “L’anno che verrà”, “Si può fare”, “Tale e quale show”.

Dal 6 maggio 2021 ha condotto Venus Club, un programma su Italia1. Torna in Tv ad aprile 2022, alla guida dello show comico Made In Sud, in onda su Rai 2, insieme a Clementino.

Lorella Boccia: Instagram

Lorella è seguita e attiva sui social: su Instagram, conta circa 822mila followers, con cui condivide molti scatti di tipo privato e professionale.