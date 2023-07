E’ stato avvistato in Puglia, a largo di Gallipoli, nel Salento, il mega yacht di Tamim Bin Hamad Al Thani, uno degli sceicchi più ricchi al mondo. Con lui, su quella che è una vera e propria villa galeggiante, anche le sue tre moglie e i suoi tredici figli.

Panfilo a largo del Salento, a chi appartiene il tesoro galleggiante da mezzo miliardi di euro

Chi l’ha visto da vicino l’ha descritto come un grattacielo sull’acqua. Appartiene a uno emiri più ricchi del Qatar, discendente di una famiglia che governa il Paese da 150 anni. Tamim Bin, 42 anni, è fortunato anche in “amore: ha infatti sposato tre mogli. Dalla prima ha avuto quattro figli. Dalla seconda ne ha già avuto cinque e dalla terza quattro. In tutto otto maschi e cinque femmine.

I suoi investimenti sono estesi. Ha acquistato la squadra del Paris Saint-Germain, che pullula di campioni, e ha fondato la tv araba Al Jazeera, principale emittente televisiva del Medio-Oriente. Già lo scorso anno era stato avvistato nelle acque del Salento, davanti alla costa di Gallipoli. Quest’anno ha deciso di tornarci, attratto dalla bellezza del litorale e dalle acque cristalline del Salento. Attualmente si trova ormeggiato nella Baia del Mulino, ad Otranto.

Lo yacht

La sua barca è un vero e proprio gioiello galleggiante. Ospita 12 suite, due piscine, palestra, eliporto e una sala cinema. E’ lungo 133 metri ed è tra le imbarcazioni private più grandi al mondo. A bordo dello yacht, oltre alla famiglia reale, anche un equipaggio di 60 persone. Secondo una stima, vale circa mezzo miliardo di euro.