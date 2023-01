La voglia di ritrovarsi, di farlo attraverso attività che coinvolgano a trecentosessanta gradi, l’associazione AUSER che gestisce lo spazio anziani di Piazza Annunziata ha organizzato una rappresentazione che ha coinvolto tanti over settanta. Non solo una serata d’intrattenimento e divertimento, ma un progetto fatto di diverse attività che nel corso dell’anno tengono impegnati i diversi anziani del territorio i quali a gran voce, per tanto tempo, hanno chiesto di riavere uno spazio a loro dedicato.

Lo spettacolo ha avuto luogo nel piccolo teatro di via Roma dell’associazione Cucciariello.

Un modo per stare assieme e divertirsi nonché per raccontare valori da tramandare da generazione in generazione.