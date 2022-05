Un primo maggio all’insegna del sole, del mare e del traffico. In questo momento si segnalano, in direzione Tangenziale Napoli e in direzione Lago Patria, circa tre chilometri di coda. Una lunga colonna di auto che dalla circumvallazione esterna, tra Giugliano e Qualiano, si snoda fino al litorale domizio.

Lidi presi d’assalto, ma è traffico verso il mare

La circolazione veicolare è in tilt nella zona di Ponte Riccio, sulla ex SS 162 (Domiziana), e all’altezza del Gloria Village, fino all’uscita di Lago Patria, con rallentamenti anche lungo via Lago Patria. Non si escludono incidenti visto che alcuni lettori ci segnalano la presenza di una volante della Polizia Municipale che sta deviando parte del traffico dalla Domiziana su via San Francesco a Patria.

Traffico presente anche sulle altre vie del mare in provincia di Napoli. Al momento code in via Miscola, a Bacoli, e all’uscita del Lago d’Averno, a Pozzuoli, in direzione Cuma. I tempi di percorrenza per raggiungere il litorale domizio e flegreo dai centri cittadini si allungano.

Del resto, complici le temperature quasi estive, si preannuncia un 1° maggio da “sold out” sui ristoranti di Licola, Varcaturo, Pozzuoli e di Ischitella, a Castel Volturno. Dopo due anni di pandemia e nella prima primavera senza restrizioni, il litorale è una delle mete privilegiate da pendolari e amanti della tintarella, che però dovranno affrontare anche un’ora di traffico prima di raggiungere la spiaggia.