Lite tra giovani degenera in un noto bar di Arzano: scoppia rissa in via Atellana

Momenti di tensione ad Arzano, nella serata di ieri, domenica 1 marzo, dove i Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Atellana a seguito di una segnalazione di rissa giunta al numero di emergenza 112. A contattare le forze dell’ordine è stato il proprietario di un bar della zona, visibilmente scosso per quanto accaduto all’interno del locale.

Lite tra giovani degenera davanti al bar

Secondo quanto raccontato dal titolare, alcuni giovani clienti avrebbero iniziato una discussione animata, per motivi ancora non chiari. In pochi istanti la situazione sarebbe degenerata: prima una spinta, poi un pugno. La lite si è quindi spostata all’esterno del bar, attirando l’attenzione dei presenti e creando apprensione tra residenti e commercianti della zona.

All’arrivo dei Carabinieri i giovani si erano già dileguati

Quando i militari sono giunti sul posto, i ragazzi coinvolti nella rissa si erano già allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per identificare i responsabili e chiarire le cause che hanno portato alla violenta discussione.