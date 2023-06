Tragedia a Monopoli, in provincia di Bari, dove un uomo di 86 anni ha investito e ucciso la figlia 54enne dopo un litigio. L’uomo, Vincenzo Formica, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con l’accusa di avere ucciso la figlia Mariangela.

Lite in famiglia sfocia in tragedia, sale in auto e uccide la figlia

Quando i carabinieri sono giunti sul posto dopo una segnalazione hanno rinvenuto il corpo della donna ormai senza vita in una strada privata. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Non si conoscono le ragioni della lite che poi è degenerata in dramma.

L’86enne, che ha un altro figlio, vive con la moglie che è affetta da gravi problemi di salute. Dopo quanto successo la donna è stata presa in carico dai servizi sociali del Comune di Monopoli. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpo della vittima.