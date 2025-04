Localizzato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Capua nella città di Napoli, dove viveva da qualche tempo, il 34enne tunisino in fuga da Sparanise che ieri mattinaha accoltellato all’addome un 34enne. L’uomo si è reso conto di non avere vie di fuga e si è spontaneamente presentato ai militari dell’Arma.

Lite col fidanzato dell’ex moglie: 34enne si costituisce a Napoli dopo accoltellamento

Nella serata di ieri, accompagnato dal proprio legale di fiducia, si è così costituito presso la Stazione Carabinieri di Sparanise. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per reati contro la persona, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali gravi ed aggravate.

La vittima, un uomo di Pignataro Maggiore, colpita con un coltello da cucina dal tunisino dopo essersi frapposta fra quest’ultimo e un suo amico nel corso di una violenta lite scaturita da motivi passionali, è tutt’ora ricoverata presso il reparto chirurgia d’urgenza dell’ospedale di Caserta, dove permane sotto osservazione, non in pericolo di vita.