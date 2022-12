Intossicati da un incendio provocato dal malfunzionamento delle luci di Natale. Una famiglia composta da tre persone, tra cui un bambino di 5 anni, finisce in ospedale. E’ successo a Lioni, in provincia di Avellino. A domare le fiamme i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto.

Lioni (Avellino), incendio provocato dalle luci di Natale: intera famiglia in ospedale

Il rogo sarebbe partito dalle luci che abbellivano il presepe natalizio. L’incendio sarebbe divampato all’alba. I residenti sarebbero stati svegliati dalla puzza di fumo. Alle sette sono arrivati sul posto i carabinieri della stazione locale e il 118. Per fortuna, secondo i medici dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, si è trattato solo di una leggera intossicazione per la famigliola, causata dal fumo intenso sviluppatosi dalle fiamme.

Quando i Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono arrivati sul posto, in via Roma, hanno trovato la famiglia al terzo piano dello stabile. Le finestre erano aperte. Le fiamme, che hanno interessato un locale a piano terra, sono state spente dai pompieri i quali hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’edificio. Nessuno dei tre componenti della famiglia sarebbe in pericolo di vita.