Lillo e Greg sono un duo comico italiano, composto da Pasquale “Lillo” Petrolo e Claudio “Greg” Gregori. I due tornano nelle sale cinematografiche con il film Gli idoli delle donne. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla loro vita privata e professionale.

Lillo e Greg: chi sono, età, biografia

Pasquale “Lillo” Petrolo è nato a Roma il 27 agosto 1962, sotto il segno della Vergine, e ha 59 anni. Il collega Claudio “Greg” Gregori nasce sempre nella capitale il 17 novembre 1963, sotto il segno dello Scorpione, e ha 58 anni.

Insieme, costituiscono il duo comico Lillo e Greg. I due comici si sono incontrati per la prima volta nel 1986 presso la casa editrice specializzata in fumetti Onmolloemme, poi convertita in ACME. Entrambi, infatti, erano autori di strisce comiche. Quando quest’ultima è fallita nel 1991, hanno deciso di collaborare e dare vita a un nuovo progetto, creando il gruppo musicale umoristico Latte & i suoi Derivati (LDS). Da qui, è nato poi il duo comico Lillo e Greg, che ha conquistato il pubblico e ottenuto un grande successo.

Lillo e Greg: film, teatro, Gli idoli delle donne

Nel 1997, i due comici sono stati parte del programma Le Iene, in onda su Italia, dove hanno lavorato per tre anni.

Successivamente, hanno contribuito alla realizzazione di una serie di minifilm ossia Arancia meccanica, Le Iene anni 1970 e Ienissima.

Nel 2001, sono entrati a far parte del cast del programma satirico L’Ottavo Nano, mentre sono stati autori e co-conduttori di Mmmh! nel 2002.

In seguito, hanno partecipato ad altri format, sia in coppia che separatamente. Tra le avventure di Lillo singolarmente, va menzionata quella nella prima edizione di Lol – Chi ride è fuori: tornerà poi nella seconda come guest star.

Lillo e Greg hanno preso parte anche a molti film e spettacoli a teatro. Nel 2020, i due sono anche sbarcati al cinema con in qualità di registi con il loro film DNA – Decisamente non adatti.

Tra gli ultimi lavori da loro diretti e che li vede anche protagonisti, c’è Gli idoli delle donne, in uscita nelle sale cinematografiche nella primavera 2022.

Lillo e Greg: litigio

Per un periodo, Lillo e Greg non sono apparsi insieme in tv: questo ha portato molti telespettatori a chiedersi se il duo comico fosse ancora unito o si fosse separato a causa di un litigio.

Secondo le informazioni trapelate, i due non hanno litigato: dalle loro pagine social, ad esempio, si evince come siano ancora sullo stesso palco, specie in occasione di spettacoli teatrali, riscuotendo grande successo.

La coppia dunque è ancora legata, anche se in alcune occasioni decide di distaccarsi per vivere opportunità singolarmente.

Lillo e Greg: vita privata

In merito alla vita privata, Lillo è legato a Tiziana Etruschi da diversi anni: non è noto se i due siano sposati o semplicemente legati sentimentalmente. La coppia non ha figli.

Greg è sposato con Nicoletta Fattibene: i due sono convolati a nozze nel 2014.

Lillo e Greg: Instagram

Su Instagram, Lillo e Greg hanno un profilo unico, seguito da circa 108mila followers, con cui condividono momenti professionali.

Lillo gestisce anche un account personale, che conta 1 milione di seguaci mentre Greg non ne possiede nessuno.