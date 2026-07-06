Il calciatore brasiliano Paulo Azzi sceglie “AP Parrucchieri” a Giugliano per il suo look

Tappa d’eccezione a Giugliano per Paulo Azzi. Il calciatore brasiliano del Monza ha fatto visita al salone “AP Parrucchieri” in via Santa Rita da Cascia per rinnovare il suo look. Ad accoglierlo l’hair stylist Agostino Palumbo, che ha curato l’immagine dell’atleta con la solita maestria.
Grande la soddisfazione espressa dal professionista giuglianese: «Ospitare un campione come Paulo è stato un vero onore e un orgoglio per l’intera comunità». Una giornata speciale che unisce il grande calcio allo stile.