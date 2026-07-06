Grande successo per Areneide il festival delle sculture di sabbia a Casal Velino

Si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico la quarta edizione di Areneide, il festival dedicato alla sabbia e all’arte che, dal 2 al 5 luglio, ha animato il lungomare di Casal Velino Marina.

Cuore della manifestazione è stata la grande scultura di sabbia “Amore e Psiche”, realizzata dagli artisti spagnoli di Arenas Posibles. Un’opera destinata a rimanere esposta per tutta la stagione estiva, diventando una nuova attrazione per residenti e turisti.

Accanto all’opera monumentale, grande successo hanno riscosso i laboratori di sand art dedicati ai bambini. Decine di piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi nella lavorazione della sabbia, sperimentando tecniche artistiche e dando libero sfogo alla propria creatività sotto la guida degli artisti presenti al festival.

«L’obiettivo di Areneide è quello di far crescere una manifestazione capace di valorizzare il territorio coinvolgendo le nuove generazioni», ha spiegato il presidente della Pro Loco Marina di Casal Velino, Marco Penza, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dai volontari e della collaborazione tra le istituzioni e le realtà locali.

Nel corso della manifestazione, lo scultore autore dell’opera ha illustrato il significato di Amore e Psiche, simbolo dell’unione tra forza e delicatezza, spiegando il percorso creativo che ha portato alla realizzazione della scultura.

Il festival ha proposto anche spettacoli di strada, musica dal vivo, stand-up comedy e l’area espositiva Gusto Italia in Tour, dedicata all’enogastronomia e all’artigianato. Un programma che ha richiamato numerosi visitatori, confermando Areneide tra gli appuntamenti estivi più apprezzati del Cilento.