I carabinieri della stazione di Licola hanno tratto in arresto un giovane di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Licola, la sua casa era diventata una “piazza di spaccio”: arrestato 19enne

Durante una perquisizione effettuata presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa mezzo chilo di hashish, suddiviso in cinque panetti e tre stecchette della stessa sostanza. Nella stessa operazione sono state trovate anche 22 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio dell’autorità giudiziaria. Le indagini dei carabinieri proseguono per risalire alla rete di approvvigionamento della droga e ad eventuali complici coinvolti nell’attività di spaccio.