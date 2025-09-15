A Licola, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in un ristorante dopo numerose segnalazioni di intossicazione alimentare da parte dei clienti. Diversi avventori, dopo aver consumato la cena, hanno accusato malori con sintomi tipici da intossicazione, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Licola, intossicazione alimentare in un ristorante: locale sequestrato, dieci clienti in ospedale

Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Nas e il personale dell’Asl, che hanno avviato immediatamente i controlli all’interno del locale. Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, motivo per cui il ristorante è stato sequestrato. Il proprietario dell’attività è stato denunciato.

Dieci persone sono state accompagnate in ospedale: nove sono state già dimesse, mentre un cliente resta sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. Nella mattinata di oggi proseguono le verifiche da parte degli enti competenti, volte a chiarire le cause esatte dell’accaduto e accertare eventuali ulteriori responsabilità.