Disturbate da un disegno osceno tracciato sulla sabbia. E’ l’insolita vicenda registrata a Licola, tra Giugliano e Pozzuoli, dove alcune tartarughe caretta caretta costrette a deviare il loro percorso per la presenza di un fallo abbozzato sul bagnasciuga.

Licola, fallo gigante disegnato sulla sabbia: tartarughe disorientate cambiano percorso

Da qualche tempo le testuggini hanno scelto il litorale domizio-flegreo per deporre le proprie uova. Nonostante l’interferenza delle attività umane, i rettili sono riusciti a prosperare e riprodursi. Ieri, però, avrebbero trovato lungo il loro percorso abituale un disegno insolito che le avrebbe disturbate. La sabbia smossa da qualche bagnante che ha tracciato un fallo gigante sulla riva le ha agitate e indotte a cambiare itinerario. Non è chiaro se questo abbia influito anche sulla deposizione delle uova.

A darne notizia è Umberto Mercurio, ambientalista e presidente dell’associazione Licola Mare Pulito: «Gli esseri umani sono i peggiori abitanti di questo pianeta e non si rendono conto che se una tartaruga depone le uova sulla spiaggia, non va disturbata per non spaventarla. Rivolgo un appello ai gestori dei lidi al fine di sensibilizzare i propri clienti: se vedono tartarughe in spiaggia, debbono allontanarsi, non fare rumore e foto, perché già fanno a fatica a riprodursi».