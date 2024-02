Annunciati lavori di rifacimento di piazza Cristoforo Colombo a Licola (Giugliano). Questa mattina il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha presentato il progetto nell’ambito di una conferenza stampa. Ingente la somma stanziata per la riqualificazione di uno dei luoghi diventati purtroppo simbolo del degrado del litorale flegreo.

Licola, progetto per il rifacimento di piazza Cristoforo Colombo: 7 milioni per la rinascita

“Per Licola mare sono stati stanziati oltre 7 milioni di euro da utilizzare per il rifacimento della che cambierà radicalmente volto – ha scritto il primo cittadino in un post su Facebook -: piantumeremo alberi e realizzeremo due strutture sportive, un campo di soccer e un campo dedicato allo street basket, più la riqualificazione della pineta con annesso parcheggio”.

L’impresa che dovrà eseguire i lavori e i progettisti sono già stati individuati da “InvItalia” Il cantiere dovrebbe prendere il via dopo l’estate, probabilmente a settembre. “A piccoli passi stiamo cercando, in poco tempo, di fare il massimo – spiega Pirozzi – perché parliamo di grandi opere programmate, progettate, finanziate e realizzate durante un solo mandato di governo. Ce la stiamo mettendo tutta con impegno costante, quotidiano, cercando di non lasciare nulla al caso. Con competenza e tanto amore per questa terra che sta rinascendo; più andremo avanti, più toccheremo con mano i risultati del nostro lavoro”.