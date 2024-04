Nel tardo pomeriggio di ieri, a Licola, in via Domitiana, nei pressi del bar “Euro”, si è registrato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli, tra cui un taxi abusivo e una gazzella dei carabinieri.

Incidente a Licola: Taxi abusivo travolge tre auto

Secondo le prime ricostruzioni, il taxi abusivo alla cui guida vi era un cittadino straniero ha perso il controllo per cause ancora da accertare, collidendo violentemente contro tre auto parcheggiate. Tra i veicoli coinvolti: una gazzella dei carabinieri, una vettura di una società di vigilanza e un’auto occupata da una mamma e sua figlia.

I soccorsi sono stati rapidi, con i sanitari del 118 arrivati sul posto che hanno prestato le prime cure alle due donne, successivamente trasferite all’ospedale di Pozzuoli. Fortunatamente, le loro condizioni sono state classificate come non gravi e sono state descritte in codice giallo, indicando una media gravità.

Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per verificare la regolarità del veicolo e della patente del conducente.