Il nuovo anno porta subito, allo scoccare della mezzanotte, il primo album del 2025: è quello di Liberato. Il cantante dall’identità misteriosa a gran sorpresa pubblica “Liberato III”. Sui suoi profili social l’annuncio con il solito messaggio: “Liberato canta ancora”.

Liberato pubblica il suo terzo album allo scoccare del 2025: il primo singolo è “Turnà”

L’uscita del lavoro discografico ha suscitato subito l’entusiasmo dei tantissimi fans, abituati ad attendere di solito il fatidico 9 maggio – data di lancio del suo primo singolo di successo – quale momento di uscita dei suoi nuovi lavori. L’ultimo album include otto tracce inedite tra cui il primo singolo estratto, “Turnà”, cover della celebre canzone di Teresa De Sio.

Oltre agli otto brani anche “Lucia (Stay with me)“, che è anche la colonna sonora de “Il segreto di Liberato”, il film-documentario sulla vita e la carriera del misterioso artista napoletano. Il lavoro discografico rappresenta un racconto intimo dell’artista in cui riassume la sua esistenza. Liberato non solo “mistero”, dunque, ma anche “sorpresa”.