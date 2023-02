L’ex suora, vincitrice del talent di musica “The Voice” nel 2013, sarà una delle concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Per Cristina Scuccia sarà il suo primo realty show.

L’ex suora diventa naufraga: Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi

Lo scorso novembre la 32enne aveva raccontato come fosse cambiata la sua vita in un’intervista a Verissimo: abbandonati gli abiti religiosi si era trasferita in Spagna. Ora è pronta per tornare nelle case degli italiani.

È TvBlog a dare l’anteprima, spiegando come la ex Suor Cristina sarà nel cast della nuova edizione del reality in partenza ad aprile su Canale 5. Nei mesi scorsi, ospite a Verissimo, Scuccia si era presentata senza il velo raccontando di aver lasciato la vita consacrata: “Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me” aveva dichiarato.

L’isola dei famosi sarà il primo reality per Cristina, ex vincitrice di The Voice che attualmente lavora come cameriera in Spagna. Tra i partecipanti, come scrive sempre TvBLog, ci saranno anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. La coppia è venuta alla ribalta la scorsa estate dopo essere stata paparazzata in barca in atteggiamenti intimi.

Chi è Cristina Scuccia

Nata a Vittoria, Ragusa, nel 1988, era il 2008 quando Cristina Scuccia decide di diventare Suor Cristina: “Ho fatto questa scelta quando avevo 19 anni, quando ho incontrato le Suore Orsoline”. Ora a 32 anni Cristina Scuccia è pronta a scrivere una nuova pagina del libro della sua vita: le valigie (secondo le indiscrezioni) le avrebbe già fatte e il volo per l’Honduras sarà quello della sua libertà.