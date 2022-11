Da Suor Cristina a Cristina Scuccia. La suora, vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica.

Cristina ha tolto il velo e abbandonato il percorso religioso con cui il grande pubblico l’ha conosciuta.

Suor Cristina toglie il velo

“Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine – ha affermato Cristina Scuccia -. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”.

La suora cantante ha raccontato a Verissimo il cambiamento ma ha spiegato che non intende abbandonare il suo cammino di fede e che è grata per tutto ciò che ha vissuto fino ad ora. La ex suora siciliana ha avuto negli anni grandi successi con video delle sue esibizioni che hanno raggiunto più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel corso dell’edizione del talent show di Rai 2 che l’ha vista trionfare, ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue.

“Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me, se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho fatto un bel percorso ed è stato complesso e difficile. Ho trovato delle difficoltà e oggi ho il sorriso. Ho un sorriso carico e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente. Come mai non ho il velo? Appartenevo alle suore orsoline, oggi non più. Sono stati 15 anni di vita religiosa, anni splendidi. Per me è stata un’esperienza intensa che mi ha fatto crescere. Non c’è stata una causa per questo cambiamento, ma un qualcosa dentro di me”.