A Lettere, in provincia di Napoli, un 17enne è stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa per aver costretto un conoscente a praticargli cinque tatuaggi a un prezzo irrisorio, utilizzando violenze fisiche e minacce.

Lettere, lo costringe a fargli 5 tatuaggi gratis e poi lo prende a botte: misura per un 17enne

Le indagini, avviate grazie alle chat fornite dalla vittima e alle testimonianze raccolte, hanno permesso ai carabinieri di ricostruire gli eventi. Il giovane avrebbe obbligato la vittima a eseguire i tatuaggi, pagandolo solo 70 euro invece dei 240 dovuti, utilizzando continue telefonate, messaggi minatori e persino una pistola finta per intimidirlo.

L’11 settembre 2024, dopo il rifiuto della vittima di ritoccare gratuitamente un tatuaggio sbiadito, l’aggressore si è presentato sotto casa sua, minacciandolo, lanciandogli una bottiglia di vetro e aggredendolo fisicamente con calci e pugni, causando diverse lesioni.