GIUGLIANO. E’ ormai ufficiale: la Leonardo lascia la città di Giugliano. L’azienda di elettronica a partecipazione statale chiude il sito della zona Asi per trasferirsi al Fusaro, dove è già presente un altro stabilimento che verrà dunque ingrandito inglobando anche il personale di Giugliano.

Leonardo lascia Giugliano

Negli ultimi mesi c’erano state diverse proteste da parte di lavoratori, sindacati e della politica: tutti si erano schierati contro l’azienda per far sì che Leonardo restasse a Giugliano. Ma così non sarà. E’ stato anche firmato l’accordo tra la direzione aziendale e i sindacati che prevede, tra l’altro, un rimborso per i dipendenti per i chilometri di distanza fra i siti di provenienza e di destinazione per 24 mesi. Si tratta di un indennizzo di 20 centesimi per chilometro di distanza o 27 centesimi se la differenza tra la distanza dal domicilio al nuovo sito e la distanza tra domicilio e vecchio sito sia maggiore o uguale a 8 chilometri.

Nell’accordo c’è poi scritto che “l’azienda valuterà situazioni individuali di particolare disagio considerando la possibilità di impieghi alternativi rispetto alle attuali mansioni”. Si conferma inoltre che il sito del Fusaro “sarà un polo di eccellenza” e che “saranno investiti 19 milioni di euro e saranno mantenute nel sito di Bacoli tutte le attività precedentemente allocate a Giugliano”. Insomma, la terza città della Campania perde l’ennesima eccellenza.