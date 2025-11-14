“Leo from Chicago”, il documentario-evento sul nuovo Pontefice: domenica alle 21.30 su Teleclubitalia canale 77

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Teleclubitalia, canale 77 del digitale terrestre

Un viaggio intenso, emozionante e ricco di testimonianze alla scoperta delle radici del nuovo Pontefice agostiniano.

È “Leo from Chicago”, il documentario che racconta in modo autentico e inedito la vita di

Papa Leone XIV, alla guida della Chiesa cattolica universale dall’8 maggio 2025.Teleclubitalia manderà in onda il documentario domenica alle 21.30 sul canale 77, offrendo al pubblico

un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’uomo che oggi siede sul soglio di Pietro.

Un viaggio negli Stati Uniti, culla del Pontefice Realizzato dalla Direzione Editoriale del Dicastero per la Comunicazione in collaborazione con

l’Arcidiocesi di Chicago e l’Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE),

il film conduce gli spettatori negli Stati Uniti, terra natale del Santo Padre. Le riprese – curate dai giornalisti Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio e

Felipe Herrera-Espaliat – attraversano i luoghi che hanno segnato l’infanzia e la giovinezza

di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV: dai quartieri di Chicago alla casa di famiglia

a Dolton, dove emergono ricordi intimi e toccanti dei fratelli Louis e

John.

I luoghi e le persone che hanno formato Papa Leone XIV Il documentario tocca scuole, parrocchie e istituti guidati dagli Agostiniani, la

Catholic Theological Union, e i luoghi frequentati dal futuro Pontefice, come il celebre ristorante

Aurelio’s Pizza o il Rate Field, casa dei White Sox. Il viaggio prosegue fino alla Villanova University, nei pressi di Philadelphia, e alla residenza del

fratello maggiore a Port Charlotte, in Florida, restituendo un ritratto completo delle radici familiari

e culturali del Santo Padre.

Un ritratto umano e spirituale a 360 gradi Oltre 30 testimoni – amici, confratelli, ex studenti, compagni di viaggio – contribuiscono a delineare

un profilo completo di Papa Leone XIV.