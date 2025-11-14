Logoteleclubitalia

“Leo from Chicago”, il documentario-evento sul nuovo Pontefice: domenica alle 21.30 su Teleclubitalia canale 77

Leo from Chicago

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Teleclubitalia, canale 77 del digitale terrestre

Un viaggio intenso, emozionante e ricco di testimonianze alla scoperta delle radici del nuovo Pontefice agostiniano.
È “Leo from Chicago”, il documentario che racconta in modo autentico e inedito la vita di
Papa Leone XIV, alla guida della Chiesa cattolica universale dall’8 maggio 2025.Teleclubitalia manderà in onda il documentario domenica alle 21.30 sul canale 77, offrendo al pubblico
un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’uomo che oggi siede sul soglio di Pietro.

Un viaggio negli Stati Uniti, culla del Pontefice

Realizzato dalla Direzione Editoriale del Dicastero per la Comunicazione in collaborazione con
l’Arcidiocesi di Chicago e l’Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE),
il film conduce gli spettatori negli Stati Uniti, terra natale del Santo Padre.

Le riprese – curate dai giornalisti Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio e
Felipe Herrera-Espaliat – attraversano i luoghi che hanno segnato l’infanzia e la giovinezza
di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV: dai quartieri di Chicago alla casa di famiglia
a Dolton, dove emergono ricordi intimi e toccanti dei fratelli Louis e
John.

I luoghi e le persone che hanno formato Papa Leone XIV

Il documentario tocca scuole, parrocchie e istituti guidati dagli Agostiniani, la
Catholic Theological Union, e i luoghi frequentati dal futuro Pontefice, come il celebre ristorante
Aurelio’s Pizza o il Rate Field, casa dei White Sox.

Il viaggio prosegue fino alla Villanova University, nei pressi di Philadelphia, e alla residenza del
fratello maggiore a Port Charlotte, in Florida, restituendo un ritratto completo delle radici familiari
e culturali del Santo Padre.

Un ritratto umano e spirituale a 360 gradi

Oltre 30 testimoni – amici, confratelli, ex studenti, compagni di viaggio – contribuiscono a delineare
un profilo completo di Papa Leone XIV.

Appuntamento su Teleclubitalia

📺 Teleclubitalia – Canale 77
🕣 Domenica, ore 21.30

Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino Papa Leone XIV
attraverso le sue radici, i suoi affetti e il suo percorso di vita.

 

