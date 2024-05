L’elettrobisturi: cos’è e come funziona e per quali interventi e come si utilizza.



Scopriamo insieme che cos’è l’elettrobisturi uno strumento chirurgico che usa alta frequenza. A parlarne sono le ingegnere biomediche dell’Asl napoli due Nord responsabile della Rubrica “come funziona?”

CARMELA PUCA – INGEGNERE BIOMEDICO

ROSARIA BELLARTE – INGEGNERE BIODEMEDICO