Legione Carabinieri Campania, ultimo giorno di servizio per Domenico Ottaiano: “Una meritata pensione”

Oggi è l’ultimo giorno di servizio del Luogotenente Carica Speciale Domenico Ottaiano. Dopo una lunga e brillante carriera nell’Arma dei Carabinieri, il suo ultimo incarico è stato quello di Capo Sezione Impiego del Comando Legione Carabinieri Campania.

Con le sue straordinarie doti umane e professionali, e con la sua instancabile dedizione al lavoro, ha dato lustro all’Istituzione, rappresentandola sempre con onore, serietà e senso del dovere.

Tutti i colleghi lo ringraziano sentitamente per quanto ha fatto in servizio, per la sua disponibilità, la sua collaborazione e il costante supporto offerto sia ai pari grado sia ai superiori.

“A Domenico rivolgiamo un grande in bocca al lupo per la sua meritata pensione – affermano i colleghi – con l’augurio di godersi pienamente la sua splendida famiglia e questa nuova fase della vita”.