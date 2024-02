Giugliano. Sabato 24 febbraio, verrà presentato alla Masseria Casacelle in via Casacelle a Giugliano, il quarto volume della collana storica Giuglianese edito da Claudio Editore.

Gli autori Pio Iannone e Francesco Gianfranco Russo dell’associazione culturale Archivio Giuglianese, ripercorrono, la genesi e la storia di oltre venti “masserie villaggio” giuglianesi corredate dalle documentazioni d’archivio e archeologiche, sin dal XI secolo.

Nel libro viene evidenziata soprattutto la trama urbanistica ed economica di un intero comparto, nato con gli insediamenti romani scaturiti dalla visione di Scipione detto l’Africano maggiore.

INFO SULLA PRESENTAZIONE:

Assieme a Pio Iannone e Gianfranco Russo di Archiviogiuglianese, ripercorreremo le tracce degli antichi massari in un affascinante tour. Con Natale Fontanella, che in questo luogo ha investito in passione, scopriremo come antico e moderno riescano a convivere perfettamente. Infine, dalle cucine del ristorante Amalia di Giugliano, trasferite in loco, gusteremo il “piatto povero del massaro”.

PROGRAMMA

SABATO 24 febbraio alle ore 11,00.

Tour della Masseria e presentazione del volume

Degustazione tipica

MODERERÀ L’INCONTRO: Giusy Luminoso

Interverranno:

• GLI AUTORI: Pio Iannone e Gianfranco Russo

• IL PROPRIETARIO DELLA MASSERIA: Natale Fontanella

• CLAUDIO EDITORE: intervento di Carmen Capone

COMUNICATO STAMPA