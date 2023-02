Belen Rodriguez ha aperto la puntata de Le Iene del 31 gennaio salutando Teo Mammucari che non tornerà più alla conduzione della trasmissione di Italia1.

Le Iene, l’omaggio di Belen Rodriguez a Teo Mammucari: la reazione del conduttore

“A proposito, salutiamo il nostro amico Teo Mammucari. Se non lo vedete qui al mio fianco, lui resta un professionista che ha fatto grande questo programma. Noi gli mandiamo un abbraccio e un arrivederci”, ha detto la show girl e conduttrice argentina.

Teo ha reagito replicando proprio le parole della ormai ex collega, ringraziando di cuore. Sul suo addio, ci sono stati numerosi rumors sebbene la versione ufficiale sia relativa a sopraggiunti impegni dell’artista verso altri progetti. Dagospia ha provato a dare una risposta con una rivelazione: “A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show, Davide Parenti“. Poco dopo è arrivato il comunicato ufficiale dell’azienda, che ha spiegato: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento”. Da parte sua, Mammucari non ha commentato la vicenda ma si è limitato a ricondividere nelle sue storie di Instagram il saluto di Belen Rodriguez, ringraziandola per le parole spese.

Chi lo sostituirà?

A sostituire Teo Mammucari ci penserà Max Angioni, classe ’90, comico comasco e attore teatrale.Max Angioni conquista una discreta notorietà prendendo parte a Zelig dal 2018 con i personaggi tratti da Star Wars e Il Trono di Spade. Riscuote parecchio successo soprattutto quando partecipa a Italia’s Got Talent 2021 (condotto da Lodovica Comello), classificandosi secondo dopo il mago Stefano Bronzato e venendo particolarmente apprezzato dai giudici: Federica Pellegrini, Frank Matano, Joe Bastianich e Mara Maionchi. Dal 2022 Max Angioni fa parte del cast de Le Iene, al fianco di Belén Rodriguez e Teo Mammucari.