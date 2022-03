Le Iene tornano in onda il 30 marzo 2022 con il consueto appuntamento del mercoledì sera su Italia 1. Tanti i servizi che saranno mostrati nella puntata, condotta da Teo Mammucari e Belen Rodriguez: vediamo anticipazioni e ospiti della serata.

Le Iene: anticipazioni e servizi 30 marzo 2022

Durante la puntata de Le Iene del 30 marzo 2022 ci saranno diversi servizi dedicato alla guerra in Ucraina: Roberta Rei continuerà a raccontare la storia di Giulia Schiff, ex pilota dell’aeronautica militare italiana che si è arruolata come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina.

Grazie alla presenza della Schiff, le Iene entreranno in esclusiva dentro le fila dei Foreign fighter: nel corso della diretta, saranno mostrate le immagini che l’ex pilota ha girato dentro al comando e come ci si prepara poco prima di una missione militare. Inoltre, saranno trasmesse delle interviste realizzate a dei combattenti presenti sul fronte.

Durante la trasmissione, ci sarà anche il servizio dell’inviata Alice Martinelli, che tornerà a parlare delle mascherine inutilizzabili, comprate dal nostro paese durante il primo lockdown e che saranno, a breve termine, smaltite per decisione del generale Francesco Paolo Figliuolo. Questi, per non farle circolare, dovrà pagare una somma vicina ai 700mila euro.

Le Iene: il caso Orsini

Nel corso de Le Iene del 30 marzo del 2022 si parlerà anche del cosiddetto “caso Orsini”. Di questo se ne occuperà Ismaele La Vardera. Il professore, infatti, è da settimane invitato in numerosi talk politici a causa della sua posizione scettica nei confronti della NATO e delle democrazie occidentali. Alessandro Orsini, negli scorsi giorni, aveva sottoscritto un contratto per partecipare alla trasmissione di Rai Tre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. Accordo che poi non è stato raggiunto.

Le Iene: ospiti

Durante il programma, ci saranno anche degli interventi comici realizzati da Max Angioni e da Eleazaro Rossi.