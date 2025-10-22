Si è svolto a Chiavari l’incontro annuale delle emittenti aderenti a Corallo TV, il network che riunisce le televisioni cattoliche italiane. L’appuntamento, ospitato da Telepace Chiavari e promosso da Corallo, guidata dalla direttrice Alessia Caricato, ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione sul ruolo dei media cattolici nel panorama dell’informazione nazionale.

Le emittenti cattoliche italiane si incontrano a Chiavari: presente anche Teleclubitalia

Al centro dei lavori, il valore del racconto dei territori e la necessità di fare rete per promuovere una comunicazione autentica, attenta alle comunità e ai valori umani e spirituali.

Tra i protagonisti dell’incontro anche il direttore di TV2000 e InBlu2000, Vincenzo Morgante, che ha tracciato un bilancio positivo delle attività del network, sottolineando come la collaborazione tra le emittenti locali e nazionali sia la chiave per affrontare le sfide del futuro. A chiudere i lavori, il presidente di Corallo, Franco Mugerli, che ha ribadito l’importanza di sostenere le realtà territoriali, vere sentinelle di informazione e solidarietà.

A rappresentare Teleclubitalia sono stati don Francesco Riccio e il direttore Giovanni Francesco Russo, che hanno partecipato ai tavoli di confronto portando l’esperienza della nostra emittente, da sempre impegnata nel racconto dei valori e delle storie dell’area Nord di Napoli e della Campania.