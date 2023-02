Ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo quest’anno Lda. Luca D’Alessio, 19 anni, dopo l’esperienza di Amici si è cimentato al Festival della canzone italiana posizionandosi al 15esimo posto in classifica.

In molti già lo conoscevano per il talent di Maria De Filippi e perché figlio di Gigi D’Alessio. E ora iniziano a emergere altri dettagli anche sulla sua vita privata.

Fidanzata di LDA

Da qualche tempo, da quanto apprende la redazione di Teleclubitalia, Luca ha una nuova fidanzata che è di Giugliano. Dopo la storia d’amore con l’ex, Emanuela Pennino, LDA ha ritrovato l’amore con una giovane della terza città della Campania. Si tratta di Miriam Galluccio.

Da parte di lui non c’è stata una vera e propria ufficialità del rapporto ma sui social i più attenti hanno notato alcuni dettagli sui profili di entrambi. Miriam Galluccio, 21 anni, oggi studia Fashion design a Napoli ma ha frequentato le scuole a Giugliano. Non si sa come i due si siano conosciuti ma qualche mese fa hanno fatto un viaggio insieme a Londra dove si tenevano mano per la mano.

Ora non ci sono state tracce di lei a Sanremo dove LDA ha gareggiato con il brano “Se Poi Domani”, una ballata che parla proprio d’amore.