Lavori Tribunale di Napoli Nord, riaperta Piazza della Pace per far fronte alla carenza parcheggi

È stata riaperta da una settimana Piazza della Pace, una delle soluzioni individuate dal Comune di Aversa per far fronte alla carenza di parcheggi causata dai lavori in corso al Tribunale di Napoli nord.

L’area è stata messa a disposizione di avvocati e dipendenti del Tribunale vista l’inagibilità temporanea dei parcheggi interni del palazzo di giustizia per interventi ministeriali che dureranno oltre un anno. Intanto si attendono gli esiti dei carotaggi sulla porzione della piazza ancora transennata: sei metri che, dopo le verifiche tecniche, potranno essere restituiti all’utenza. Apposta anche la segnaletica verticale lungo il perimetro del tribunale, dalla sede della Procura fino a via Cavallerizza, all’altezza dell’ingresso del giudice di pace per consentire a magistrati e forze dell’ordine di parcheggiare agevolmente. Un’altra area individuata per i parcheggi è il multipiano di via Tristano.