E’ in corso un sit-in di protesta di alcuni residenti di via Marchesella a Giugliano, arteria stradale da poco interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale disposti dall’amministrazione Pirozzi.

Lavori in via Marchesella a Giugliano, protestano i residenti: “Ci vogliono fogne, non strada nuova”

Alcuni abitanti questa mattina, intorno alle 9, sono scesi in strada per manifestare contro l’avvio dei lavori. Alla base della protesta la richiesta, rivolta agli enti competenti, di provvedere prima al rifacimento del collettore fognario e poi a quello dell’arteria viaria. “Con le piogge questa strada si allaga sempre – spiegano i residenti – cambiare solo l’asfalto senza intervenire sulle fogne è uno spreco di denaro”.

Al momento la protesta non ha creato particolari disagi, anche se alcuni automobilisti sono stati costretti a seguire un percorso alternativo per raggiungere la circonvallazione esterna, versante Villaricca. I lavori sono attualmente in corso nel tratto di via Marchesella che va dal Premier caffè al’istituto scolastico De Carlo-Galvani. Per non creare situazioni di pericolo alla sicurezza di studenti e personale scolastico, il comune di Giugliano ha disposto la sospensione delle lezioni per i giorni 25 e 26 ottobre.