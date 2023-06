Tornano le voci sul presunto arrivo di altri rifiuti a Giugliano e l’amministrazione comunale vuole vederci chiaro. In aula il consigliere di minoranza Francesco Iovinella ha chiesto spiegazioni in merito alla segnalazione di alcuni attivisti sui lavori iniziati nell’impianto Stir, in zona Asi.

Lavori allo Stir di Giugliano, scatta sopralluogo: “Vogliamo vederci chiaro”

Un cantiere che aveva fatto pensare ad un possibile ampliamento. Questa mattina, il consigliere metropolitano Salvatore Pezzella e la vicesindaca Francesca D’Alterio, con delega all’ambiente, hanno eseguito un sopralluogo sul posto. Da Sapna, la società in house di Città Metropolitana, sono arrivate rassicurazioni.

Si tratterebbe solo di un piazzale per la manovra dei mezzi. Ma l’amministrazione comunale ha chiesto la visione di tutto il progetto: “Già domani saremo nella sede di Sapna per visionare le tavole tecniche” sottolineano Pezzella e D’Alterio. Resta alta quindi l’attenzione.

Anche perché ad agosto serviranno nuovi depositi rifiuti temporanei durante la manutenzione del termovalorizzatore di Acerra e negli anni scorsi sarebbe stati già pensati altri progetti per trattare rifiuti, soprattutto la frazione umida, a Giugliano. Ipotesi a cui il Comune si è opposto già diverse volte.