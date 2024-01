Non le resterebbe molto da vivere. Il cancro contro cui combatte dal 2015 è tornato, più aggressivo di prima. Al punto che l’attrice, Shannen Doherty, per tutti la Brenda Walsh di Beverly Hills, ha deciso di dare disposizioni in merito al suo funerale.

Shannen Doherty combatte con il tumore: è in fin di vita

Il tumore, stando alle sue parole, sarebbe ormai impossibile da sconfiggere; si è esteso alle ossa e non lascia margini di speranza. La 52enne ha parlato così a ruota libera in un podcast diventato subito virale, nel corso del quale ha deciso di dare anche disposizioni precise in merito al suo funerale, che a quanto pare giudica imminente.

“So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché sono consapevole che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma è anche divertente in parte. Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi”.

Doherty vorrebbe che la cerimonia venga organizzata a casa sua, “dove passo la maggior parte dei momenti belli”, ma aperta solo a persone che le hanno voluto bene davvero: “Ho un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia. Non li voglio perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori”, ha spiegato l’attrice.

“Col mio cane e mio padre”

Infine le sue volontà anche in merito alle sue spoglie: “Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso”.

La tragedia di Luke Perry

Tutti ricorderanno Shannen Doherty per il suo ruolo di Brenda in “Beverly Hills”. Nell’immaginario collettivo la sua figura è legata a quella di Luke Perry, l’attore che nel celebre telefilm americano interpretava Dylan. I due personaggi nella prima stagione sono la coppia perfetta che ha fatto sognare generazioni di adolescenti anche in Italia. Luke purtroppo è morto nel 2019, all’età di 52 anni, a seguito di un ictus ischemico. In quella circostanza proprio Shannen Doherty gli dedicò una commovente lettera che fece il giro del web.