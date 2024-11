L’atelier Pellecchia presenta in anteprima la collezione sposo 2025 domenica 17 novembre

La collezione Sposo 2025 in passerella domenica 17 novembre. Come di consueto l’evento di moda in cui saranno presentati in anteprima gli abiti da cerimonia maschili, sarà di scena presso l’Atelier Pellecchia sulla Circumvallazione. Un appuntamento in cui i principali brand sposo, presentano in anteprima gli abiti protagonisti delle nozze per l’anno successivo. Nicola Pellecchia, patron della storica attività, nel corso della trasmissione Campania oggi ha anticipato quali saranno le tendenze per il prossimo anno.

Una sfilata che raccoglie la fiducia dei migliori brand del comparto sposo: Pellecchia da sempre rappresenta un punto di riferimento importante non solo per i clienti, ma anche per le grandi firme. A seguire la passerella, un party per gli accorsi e tante sorprese. L’evento è riservato ai clienti che si prenoteranno con i contatti reperibili dal sito dell’atelier.