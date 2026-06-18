Lo street basket si prende Piazza Gramsci: a Giugliano arriva il torneo “Beat the Buzzer 3vs3”

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Il grande basket di strada si prepara a fare il suo ritorno nel cuore della città . Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, la palla a spicchi sarà l’assoluta protagonista in Piazza Gramsci con la prima edizione di “Beat the Buzzer 3vs3 Giugliano” . L’evento è organizzato dalla S.S.D. Virtus Sport Academy, con il patrocinio del Comune di Giugliano in Campania – Assessorato allo Sport, e in preziosa collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord .

L’identità culturale di Giugliano è il vero e proprio mantra di questo progetto . Il legame viscerale con la storia locale si esprimerà in modo spettacolare anche sul campo da gioco: i completini ufficiali della gara avranno infatti impressi i simboli storici e i personaggi chiave della città . La stessa identità è celebrata dal logo del torneo, che reinterpreta in chiave atletica e cestistica la leggendaria “Kumaino” (la donna di Cuma) . La manifestazione trasformerà il campetto cittadino in un vivace centro di aggregazione intergenerazionale per atleti e appassionati dai 15 e i 60 anni. Accanto allo spettacolo sportivo, il personale medico e sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord sarà presente sul posto con iniziative dedicate per informare i partecipanti e i presenti sull’importanza dei corretti stili di vita .

L’allestimento in piazza garantirà un’esperienza memorabile grazie a un DJ set continuo, e alla partecipazione ospiti noti nel panorama cestistico nazionale . «Questo torneo dimostra come lo sport sia uno strumento essenziale di salute, inclusione e valorizzazione del territorio» – dichiarano i referenti organizzativi della Virtus Sport Academy. «Ringraziamo il Sindaco di Giugliano e l’Assessore allo Sport, l’avv. Marco Sepe, per aver sposato un progetto che unisce la straordinaria storia millenaria di Giugliano allo Sport e all’educazione alla salute» . Il programma delle gare prevede la fase di qualificazione sabato 20 giugno (ore 10:00 – 20:00) e le finali domenica 21 giugno (ore 10:00 – 18:00)