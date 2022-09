Lascia il lavoro da barista per iscriversi su OnlyFans. Oggi guadagna 2800 euro al mese. E’ la storia di Samuela Serena Gardin, ragazza veneta di 30 anni che ha deciso di dare una svolta – economica e personale – alla sua vita sfruttando la nuova piattaforma di intrattenimento erotico presente in rete.

Lascia lavoro da barista per iscriversi su OnlyFans: oggi guadagna 2800 euro al mese

La vicenda di Serena non è molto diversa da quella di altre altre ragazze della sua età, che hanno preferito lasciare un lavoro o gli studi o semplicemente arrotondare aprendosi un account sull’app britannica diventata popolare per gli show e i contenuti a sfondo erotico che gli iscritti offrono agli abbonati. “Non ero più contenta. Ho lavorato tra bar e ristoranti per 14 anni e tutto era diventato ormai monotono. Non vedevo possibilità di crescita così mi sono detta ‘o mollo ora, o non lo faccio più’”, ha raccontato al Gazzettino.

L’avventura è iniziata durante il lockdown. Ha iniziato a postare foto succinte, per le quali gli utenti erano disposti a pagare qualche euro. Poi si è spinta oltre, postando video erotici dove simula orgasmi online. Oggi vanta migliaia di followers e decine di abbonati fissi che le garantiscono introiti vicini a 3mila euro al mese, molto di più di quanto guadagnava facendo la barista. Tanto da dover lasciare il suo vecchio lavoro. “Le persone iniziavano a fare domande e non volevo mettere in difficoltà il mio titolare e i miei colleghi. Io mi sento bene e felice per quello che faccio”.

Cosa pensa la famiglia

La madre di Serena non condanna la nuova professione della figlia. “Basta che non inizi a drogarti”, avrebbe detto con un sorriso, mostrandosi persino comprensiva rispetto alle scelte della primogenita. “Ho scoperto questa opportunità a 30 anni – ha dichiarato – e da un lato mi dico che avrei potuto buttarmi prima ma dall’altro non sarei stata consapevole e pronta come lo sono oggi. Ora sono super entusiasta, sono una persona che per vivere ha bisogno sempre di più”.