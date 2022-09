Guadagna 10mila euro al mese grazie ai video a luci rosse che riserva ai suoi abbonati. Ilaria Borgonovo, 25 anni, giovane milanese, ha trasformato la sua presenza su OnlyFans in una fonte di reddito. E in un’intervista rilasciata a “Il Giorno” ha rivelato che alcuni clienti la pagano persino con il reddito di cittadinanza.

10mila euro al mese grazie a OnlyFans

OnlyFans è un’app che offre servizi di intrattenimento erotico. Negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale: chiunque può iscriversi e aprire un profilo i cui contenuti diventano accessibili soltanto mediante un abbonamento. Oggi ci sono più 170 milioni di persone su questa piattaforma. Il fatturato è cresciuto da 400 milioni di dollari a 2,5 miliardi. Numeri da brividi in grado di mettere paura anche a colossi come Facebook o Instagram.

A svelare i retroscena di questo mondo è Ilaria Borgonovo, che spiega come funziona il meccanismo degli abbonamenti. «Chi si iscrive al mio profilo ha la possibilità di provare gratis per cinque giorni, poi se decide di iscriversi scatta il pagamento di 5 dollari per il primo mese e 10 a partire dal secondo». Così, Ilaria arriva a guadagnare anche 10.000 euro. L’abbonamento «Dà diritto ad accedere ai contenuti standard, poi ci sono quelli personalizzati. Che hanno costi diversi, secondo il listino. Si va dai 15-20 euro per una chat fino a 400 per un video esplicito».

Il reddito di cittadinanza

La 25enne spiega che paga regolarmente le tasse e fattura tutti i suoi ricavi. Inoltre svela che ci sono utenti disposti a pagarla persino con il reddito di cittadinanza. Il rischio maggiore, però, è che i contenuti pubblicati vengano rubati e messi in circolazione in rete o su WhatsApp in modo incontrollato. «Sta a te capire se questo ti disturba o è sopportabile» conclude Ilaria.