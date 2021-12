Andrà in onda stasera, 31 dicembre 2021, la diciannovesima edizione del programma “L’Anno che verrà”, condotto da Amadeus. Lo show ha inizio subito dopo il messaggio di fine anno a reti unificate del Presidente della Repubblica.

L’Anno che Verrà in onda stasera 31 dicembre su Rai 1

L’Anno che Verrà è uno spettacolo realizzato in collaborazione con la Regione Umbria, la Fondazione Carit e il Comune di Terni. Il programma offrirà più di quattro ore di musica, comicità e intrattenimento.

“Ho condiviso tanti percorsi, per arrivare ad affrontare questo evento con grande entusiasmo – ha dichiarato Amadeus nella conferenza di presentazione in streaming – L’Umbria è definita come il cuore verde dell’Italia, è un orgoglio per noi essere ospitati qui ma credo che lo sia anche per la regione ospitare un evento come ‘L’Anno che verrà’ che la metterà ancor più in mostra, in Italia e nel mondo. E poi, questa struttura delle Acciaierie lascia davvero senza fiato. Sarà un bellissima notte, di arte e di musica. E alle tre ‘A’ che segnano Terni, ovvero Amore per essere la patria di San Valentino, Acqua per la vicina Cascata delle Marmore, Acciaio per lo stabilimento, ora si aggiungerà la quarta ‘A’ di Amadeus…”

Chi sono gli ospiti

Gli ospiti della diciannovesima edizione saranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Corona e i Los Locos. Gli artisti saranno accompagnati dal vivo dalla big band diretta da Stefano Palatresi. Non sarà presente Gigi D’Alessio, che ieri ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. Per i telespettatori più piccoli, saranno presenti i protagonisti della serie animata di Rai Yoyo, Pinocchio & Friends.