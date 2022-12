Napoli. Una storia da raccontare che sfocia in una bellissima opera benefica. Il famoso artigiano Genny Di Virgilio, esponente della famosa famiglia di pastorai con sede in via San Gregorio Armeno, segue nei mesi scorsi un percorso alimentare dal noto nutrizionista giuglianese Raffaele Bentini.

Tra i due nasce una bella amicizia che porta l’artista a realizzare una statuetta ritraente il professionista della nutrizione.

La statuetta è stata messa all’asta e i proventi andranno all’associazione Erika. da sempre impegnata nella lotta ai disturbi del comportamento alimentare.

Bentini, 35 anni, molto conosciuto a Giugliano e specializzato in nutrizione sportiva, ha tra i suoi pazienti molti volti noti e segue vari studi in tutta Italia. Nel 2012 fu insignito del premio San Giuliano Martire, riconoscimento agli studenti che si sono distinti per il percorso accademico.

