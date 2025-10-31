Un’iniziativa dal significato profondo e dal sapore autentico quella organizzata nella Chiesa della Sacra Famiglia di Lago Patria, dove, nel giorno di Ognissanti, i bambini sono stati invitati a vestirsi da santi invece che con i tradizionali costumi mostruosi di Halloween.

Lago Patria, bambini vestiti da santi nella Chiesa della Sacra Famiglia: l’alternativa cristiana ad Halloween

L’idea, promossa nella giornata di domani, sabato 1 novembre, dal parroco don Rocco Barra, nasce dal desiderio di unire divertimento e formazione religiosa, offrendo ai più piccoli l’occasione di conoscere meglio la storia e le virtù dei santi di cui spesso portano il nome. Una festa gioiosa e colorata, in cui abiti e sorrisi hanno sostituito maschere e paura, trasformando la celebrazione in un momento di fede, comunità e allegria. Don Rocco ha sottolineato come l’iniziativa voglia “Riportare al centro il valore spirituale della festa di Ognissanti, senza rinunciare alla gioia e alla partecipazione dei bambini”.

