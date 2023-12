Un ladro irrompe in casa e sottrae i doni natalizi destinati a una bambina di 4 anni lasciati sotto l’albero e la fede appartenuta alla mamma morta. È successo a Casamarciano, nella provincia di Napoli, la notte del 23 dicembre, proprio alle porte del Natale.

Le immagini dell’irruzione del malvivente, catturate dalle telecamere di sorveglianza della casa, sono state ampiamente diffuse sui social media, scatenando un’ondata di indignazione e solidarietà nella comunità locale.

Il ladro ha rubato una bambola adagiata sotto l’albero di Natale, pronta per essere scartata da una bambina di soli 4 anni e una fede nuziale, che rappresenta l’unico legame tangibile della piccola e del papà con la madre e moglie scomparsa.

La richiesta al ladro

Ha fatto il giro del web un messaggio scritto dall’amica della famiglia vittima che si è indirizzata direttamente al ladro: “Caro signore che sei entrato in quella casa il 23 dicembre a Casamarciano (Napoli), rubando anche una bambola messa sotto l’albero di una bambina di 4 anni che non ha più la mamma, mi rivolgo a te restituisci quella fede, te ne prego. Fa che sia Natale per tutti. Faccio appello anche ai compro oro nel caso si trovassero davanti una fede con 3 brillantini e all’ interno inciso il nome di Carlo e la data 31 maggio 2014″

L’intervento del deputato Borrelli

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha preso posizione sull’accaduto, definendolo “l’ennesimo episodio che testimonia la spregiudicatezza e l’infamia di questi soggetti che vivono depredando il prossimo e violando l’intimità del focolare domestico.” Borrelli ha sottolineato la necessità di un nuovo piano di sicurezza con maggiore presenza di agenti, aumentata vigilanza e condanne più severe per contrastare la crescente ondata di criminalità che colpisce le famiglie nel cuore dei loro rifugi