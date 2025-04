Ladro in trasferta da Mugnano ad Aversa: arrestato mentre tenta il furto d’auto davanti all’ospedale

Da Mugnano ad Aversa per rubare un’auto. A notare un 23enne dell’area nord di Napoli mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’ospedale della città normanna – zona da tempo bersaglio di furti d’auto – sono stati i carabinieri della stazione di Aversa. I fatti si sono verificati ieri sera, intorno alle 21.30.

Il giovane è stato bloccato dai militari in via Gramsci, dopo essere riuscito ad avviare il motore di una Fiat 500L che stava tentando di rubare.

Accortosi della presenza dei carabinieri, ha provato a darsi alla fuga: ha effettuato un’inversione di marcia pericolosa, zigzagando tra le auto in transito su via Gramsci. Quando però i militari gli hanno sbarrato la strada, impedendogli ogni via di fuga, ha frenato bruscamente, ha aperto la portiera e ha tentato di scappare a piedi. La sua corsa è durata solo pochi metri: è stato raggiunto, bloccato e identificato.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto a perquisizione personale. In suo possesso sono stati trovati e sequestrati attrezzi da scasso, un inibitore di frequenze e diverse centraline digitali, strumenti utilizzati per manomettere i sistemi di sicurezza dei veicoli e avviarli senza l’uso delle chiavi originali.

All’interno della 500L presa di mira, i carabinieri hanno riscontrato la forzatura dei cilindretti della portiera e del bloccasterzo, nonché la presenza di una centralina alterata collegata alla porta OBD (on board diagnostics), grazie alla quale il giovane era riuscito ad avviare il motore.

Il proprietario del veicolo, giunto sul posto dopo pochi minuti, ha formalizzato la denuncia nei confronti del fermato, che dopo le formalità di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Controlli in città

Sono proseguiti, intanto, i controlli dei carabinieri nel centro cittadino e lungo le principali arterie di Aversa: identificate 56 persone, controllati 32 veicoli. Elevate sanzioni per un importo complessivo di 10.896 euro per violazioni al codice della strada.