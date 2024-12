Quattro minuti. Questo il tempo necessario a tre ladri per forzare la porta di un’abitazione, entrare e svaligiarla. L’effrazione, avvenuta nel quartiere collinare dei Camaldoli, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e il video è stato diffuso dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale la vittima si è rivolta per denunciare pubblicamente l’accaduto.

Ladri scatenati a Napoli, 4 minuti per entrare in una casa e svaligiarla

Le immagini, diventate virali sui social, mostrano l’efficienza e la spregiudicatezza dei ladri, alimentando le preoccupazioni dei residenti del quartiere, che lamentano un aumento vertiginoso dei furti in abitazione durante queste festività natalizie. “Tutto questo non è tollerabile”, ha dichiarato Borrelli, chiedendo l’immediata convocazione di un tavolo in Prefettura per affrontare l’emergenza. “I ladri sono scatenati e non si fermano davanti a nulla. È necessario tutelare i cittadini prima che si scateni il far west con la giustizia fai da te.” L’appello del deputato si unisce a un crescente coro di richieste di maggior sicurezza da parte della popolazione.

L’episodio ai Camaldoli si inserisce in un contesto più ampio di insicurezza che sta coinvolgendo Napoli e la sua provincia. Soltanto due giorni fa, il 28 dicembre, un episodio di giustizia privata ha scosso la comunità di Qualiano: un uomo di 56 anni, sorpreso da alcuni ladri in casa, ha esploso diversi colpi con la propria pistola. I malviventi hanno risposto al fuoco, e un giovane passante di 22 anni, estraneo alla vicenda, è stato ferito da un proiettile vagante. L’episodio ha riacceso il dibattito sull’autodifesa e sulla necessità di un maggiore controllo del territorio per evitare che situazioni simili degenerino.