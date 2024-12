Momenti di tensione nella serata di ieri in via E.A. Mario a Qualiano, dove un tentativo di furto si è trasformato in una sparatoria. I carabinieri della locale stazione e della compagnia di Giugliano sono intervenuti prontamente sul luogo dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco e una persona ferita.

Qualiano, furto in casa si trasforma in sparatoria tra proprietario e ladri: ferito un giovane passante

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, ignoti – presumibilmente ladri d’appartamento – si sarebbero introdotti in due abitazioni con l’intento di compiere un furto. Tuttavia, il proprietario di uno dei due appartamenti, un uomo di 56 anni, li avrebbe sorpresi in flagrante e, reagendo, avrebbe esploso diversi colpi con una pistola legalmente detenuta. A quanto pare, uno dei ladri avrebbe risposto al fuoco prima di fuggire con i complici a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Nel corso della sparatoria, un proiettile vagante ha colpito un 22enne che stava rincasando. Il giovane è stato ferito al piede sinistro ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Giuliano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno avviato un’accurata indagine. Sono stati rinvenuti 12 bossoli calibro 9×21 e 4 bossoli calibro 7,65, mentre le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona sono state acquisite per identificare i responsabili del tentato furto. Nel frattempo, la pistola del 56enne è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per lesioni personali e accensioni ed esplosioni pericolose.